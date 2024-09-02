Токаев озвучил дату референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане

Фото: сайт Кремля
Общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане состоится 6 октября текущего года, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в послании народу. Его слова приводит издание Tengrinews.kz.
Государство, по словам лидера, очень нуждается в надёжных и экологически чистых источниках энергии. Референдум станет «широким общенациональным диалогом», который покажет пример реализации концепции «слышащего государства».
Токаев подчеркнул, что предпринимая такие шаги власти формируют новую общественно-политическую культуру, а также закладывают новые стандарты принятия важных решений.
Читайте также:
Казахстан и Таджикистан заключат договор о союзничестве
Казахстан вывел «Талибан»* из списка террористов для экономического сотрудничества
Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства
*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова