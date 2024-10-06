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Глава Казахстана назвал роль международного консорциума в строительстве АЭС

Токаев заявил, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум
06 октября 2024, 08:44
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что атомную электростанцию в стране должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи населением на республиканском референдуме. Кадры выступления Токаева опубликовал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в соцсетях.
Глава Казахстана отметил, что вопрос о строительстве АЭС является непростым. По словам президента страны, правительство должно заняться его анализом, а также провести необходимые переговоры.

Токаев заключил, что в Казахстане должен работать международный консорциум, состоящий из мировых компаний, которые обладают самыми передовыми технологиями.



Ранее сообщалось, что Общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане состоится 6 октября этого года. Данный референдум станет широким общенациональным диалогом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Россия получила от форума ОБСЕ пять «высокомерных отказов»
Дипломат Жданова: РФ получила от ОБСЕ пять высокомерных отказов на выступления
06 октября 2024, 07:41

Фото: iStock/SlavkoSereda

Россия с зимы этого года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 5 «высокомерных» отказов на приглашение высокопоставленных докладчиков из РФ для изложения позиции Москвы. Об этом заявила исполняющая обязанности главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.
По словам Ждановой, в этом году ситуация на форуме была «крайне нестабильной». Дипломат подчеркнула, что российской делегации приходилось предпринимать жесткие ответные меры из-за ущемления интересов РФ председательствовавшими государствами.

Жданова напомнила о случае, когда российским учащимся перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, однако студенты из других стран ОБСЕ имеют такую возможность. Как отметила дипломат, из-за подобных условий делегация РФ не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре.

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Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
06 октября 2024, 07:28

Фото: сайт Кремля

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о запрете поставок оружия Израилю являются позором. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Hindu.
По словам лидера Израиля, пока его страна сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные государства должны твердо стоять на израильской стороне. Нетаньяху подчеркнул, что слова не только Макрона, но и других глав западных государств, которые призывают к эмбарго, являются позорными.

Израиль продолжит сражаться даже без поддержки своих союзников, добавил премьер-министр. Он заключил, что Израиль «обязательно победит в этой битве».

Напомним, 1 октября текущего года Иран запустил порядка 500 баллистических ракет в сторону Израиля. Такой шаг был сделан в ответ на уничтожение лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командиров КСИР в Ливане.

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В США раскрыли подробности беседы Путина и Трампа об Украине
NYT: Трамп в 2017 году спросил у Путина, что он думает об Украине
06 октября 2024, 05:58

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным спросил его, что он думает о военной помощи Украине. Об этом событии сообщила газета The New York Times.
Встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге. В ходе встречи президент США объявил, что планирует оказать Украине помощь оружием, и спросил «Что вы думаете?». Российский лидер ответил, что это ошибка. Журнал отметил, что бывший американский лидер «не стал возражать».

В своем первом телефонном разговоре 28 января 2017 года президенты также обсудили Украину. По словам собеседника издания, Путин рассказал о коррупции на Украине со времен распада Советского Союза, на что Трамп отреагировал сдержанно. Он не согласился с мнением собеседника, но и не стал защищать Украину.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не допустит распада Украины, если Трамп победит на президентских выборах 5 ноября этого года.

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#сша
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В США заявили об очередном шансе Зеленского представить «план победы»
WP: Зеленский сможет показать свой «план победя» на встрече в Рамштайне
06 октября 2024, 05:01

Президент Украины Владимир Зеленский снова сможет показать свой «план победы» в рамках заседания контактной группы по обороне в Рамштайне, Германия. Об очередном шансе украинского лидера сообщила газета The Washington Post (WP).
По слухам, среди участников встречи будет нынешний президент США Джо Байден. По словам американского чиновника, Зеленский может «получить какую-то другую помощь» в Германии.

Ранее британская газета The Times сообщила, что администрация США отправила Зеленского и его «план победы» «куда подальше» и ограничилась очередным выделением экономической помощи. Британский дипломат назвал инициативу украинского лидера «списком покупок, а не стратегией».

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Израиль заявил об ударах по школе и мечети в секторе Газа
06 октября 2024, 04:47

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала школу и здание мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Об этом сообщается на канале ЦАХАЛ в Telegram.
По данным армии, в этих зданиях располагалась штаб-квартира палестинского движения ХАМАС.

Ранее Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке в преддверии годовщины вторжения ХАМАС в Израиль.

5 октября Армия обороны Израиля атаковала штаб-квартиру «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Перед атакой жителям было разослано предупреждение.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в отношении «Хезболлы» ожидаются «сюрпризы». Но он также отметил, что организация уже понесла тяжелые удары.

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В Британии рассказали о реакции США на «план победы« Зеленского
The Times: США отправили Зеленского с его «планом победы» «куда подальше»
06 октября 2024, 04:29

Администрация США отправила президента Украины Владимира Зеленского и его «план победы» «куда подальше» и ограничилась выделением новых средств. Подробности этого раскрыла британская газета The Times.
Сообщается, что Вашингтон не стал воспринимать всерьез желание Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО) и отказывается предоставить какие-либо гарантии. США также отказались позволить удары западным оружием вглубь России, пообещав лишь 2,4 миллиарда долларов.

Британский дипломат назвал «план победы» Зеленского «списком покупок, а не стратегией».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после неудачного визита Зеленского в США Запад потребовал от Киева скорейшего прекращения конфликта.

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#россия
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Генсек ООН призвал участников конфликта на Ближнем Востоке «прекратить страдания»
Гутерриш призвал страны Ближнего Востока «прекратить страдания»
06 октября 2024, 03:45

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

В преддверии годовщины вторжения ХАМАС в Израиль генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
«Пора освободить заложников. Пора сложить оружие. Пора положить конец страданиям, охватившим регион. Настало время мира, международного права и справедливости. Организация Объединенных Наций всецело привержена достижению этих целей», – заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что ХАМАС должен разрешить представителям Красного Креста посетить заложников. Генеральный секретарь также заявил, что все стороны конфликта должны стремиться к мирным решениям.

1 октября Иран запустил около 500 баллистических ракет в сторону Израиля. Это было сделано в ответ на уничтожение лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командиров КСИР в Ливане.

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#хамас
#оон
#заложники
#израиль
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На Украине разочаровались «планом победы» Зеленского
WP: на Украине разочаровались «планом победы» Зеленского
06 октября 2024, 03:25

В Украине широко распространено разочарование «планом победы» президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на украинских политологов и политиков.
На визит президента Зеленского в США на Украину возлагались большие надежды, но в результате Киев находится в состоянии неопределенности. Собеседник журнала подчеркивает, что Запад будет продолжать поддерживать Украину, но это не так важно.

«Если бы Запад оказал нам максимальную помощь, Украина могла бы уже сегодня добиться победы в полном понимании этого слова. То, что мы получаем, постоянно ограничивается», — сказал в беседе с изданием депутат Алексей Гончаренко*.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после неудачного визита Зеленского в США Запад потребовал от Киева скорейшего прекращения конфликта. Дубинский добавил, что Зеленский отказался начинать переговоры, потому что боялся ответственности.

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#украина
#сша
#владимир зеленский
#верховная рада
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Трамп заявил о превращении США в посмешище
Трамп: над США смеется весь мир
06 октября 2024, 02:32

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что страна превратилась в посмешище. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам бывшего президента, четыре года назад весь мир уважал Соединенные Штаты.

«А теперь они смеются над нами. Мы не можем позволить такого», – заявил политик.

Ранее сообщалось, что президент Трамп вернулся в Батлер, в котором на нем совершено покушение в июле. На этот раз охрана была значительно усилена, а за ситуацией на крыше следят снайперы.

В сентябре американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал Дональда Трампа единственным человеком, который может спасти американскую демократию. Он предположил, что если кандидат от республиканцев проиграет, то предстоящие выборы могут стать последними.

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#дональд трамп
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