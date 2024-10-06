Глава Казахстана назвал роль международного консорциума в строительстве АЭС

Фото: сайт Кремля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что атомную электростанцию в стране должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи населением на республиканском референдуме. Кадры выступления Токаева опубликовал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в соцсетях.
Глава Казахстана отметил, что вопрос о строительстве АЭС является непростым. По словам президента страны, правительство должно заняться его анализом, а также провести необходимые переговоры.
Токаев заключил, что в Казахстане должен работать международный консорциум, состоящий из мировых компаний, которые обладают самыми передовыми технологиями.
Ранее сообщалось, что Общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане состоится 6 октября этого года. Данный референдум станет широким общенациональным диалогом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Токаев заключил, что в Казахстане должен работать международный консорциум, состоящий из мировых компаний, которые обладают самыми передовыми технологиями.
Ранее сообщалось, что Общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане состоится 6 октября этого года. Данный референдум станет широким общенациональным диалогом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова