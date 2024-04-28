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Правительство отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

28 апреля 2024, 15:21
Фото: iStock/Indigo Division

Фото: iStock/Indigo Division

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа текущего года. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.


В заявлении правительства утверждается, что решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли. Размер пошлины составлял от четырех до семи процентов исходя из курса национальной валюты.

Ранее аналитики сообщали, что данная мера существенно не изменит ситуацию в угольной отрасли, которой грозит сокращение добычи. В особенности, один из главных угледобывающих регионов страны — Кемеровская область — уже сократил объемы добычи угля на два процентных пункта с начала этого года.

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#экспорт
#экономика
Володин заявил о прекращении роста экономик стран Европы
Спикер ГД Володин: рост экономик стран Европы прекратился
28 апреля 2024, 15:18

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Экономики европейских государств перестали расти, а санкции против России ударили по самой Европе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Представитель Госдумы подчеркнул, что по прогнозам на текущий год рост экономики Германии составит всего 0,2%. В остальных европейских государствах наблюдается аналогичная ситуация.

Всё это, по словам Володина, говорит об ударе антироссийских санкциях по самим странам Европы, которые их и ввели.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что экономика Индии может стать ведущей в мире. Отмечается, что Индия, по нынешним прогнозам, обгонит Китай по экономическому росту к 2028 году.

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#экономика
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#госдума
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Правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений
Россия установила квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября
28 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что президент России Владимир Путин ранее дал соответствующее поручение. Принятие такой меры позволит поддержать достаточные объёмы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны.

Согласно мерам правительства, общий объём экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона томм, включая более 12,4 миллионов тонн для азотных удобрений и порядка 7,3 миллиона тонн для сложных.

Минпромторг будет заниматься распределением объёма квот.

Уточняется, что квоты не распространяются на поставку удобрений в Южную Осетию и Абхазию.

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#правительство
#экономика
#удобрения
#поручение
#минпромторг
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Сбер опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами
«Сбер»: срок подачи заявки для обмена замороженными активами истекает 30 апреля
28 апреля 2024, 09:07

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Клиенты-физлица «Сбера» могут принять участие в обмене замороженными активами, воспользовавшись веб-версией банка. Им необходимо подать заявку на заключение сделки по продаже ценных бумаг до 30 апреля текущего года. Об этом говорится на сайте веб-версии банка.
Отмечается, что на сайте «Сбера» для пользователей доступна инструкция как физическое лицо может вернуть финансовые средства. Необходимо перейти по персональной ссылке, которую кредитная организация отправит в СМС. После чего необходимо авторизоваться в веб-версии «Сбербанк Онлайн» и подтвердить открытие специального брокерского счета до указанного срока.

Уточняется, что «Инвестиционной палата» завершит прием заявок 8 мая. К выкупу могут быть предъявлены более 3500 биржевых инструментов.

Ранее сообщалось, что люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России.

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#смс
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#деньги
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ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch
ЕС призвал Россию отменить передачу «дочек» Ariston и Bosch структуре «Газпрома»
28 апреля 2024, 07:50

Фото: iStock/dikushin

Европа призвала РФ отменить решение о передаче во временное управление активов зарубежных компаний. Об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
Речь идет о российских дочерних предприятиях итальянской Ariston Thermo Group и немецкой BSH Hausgerate. В заявлении ведомства уточняется, что Европейский союз призывает Москву искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они нацелены.

В Евросоюзе считают, что действия российской стороны подтвердили ее статус как «непредсказуемого игрока» в сфере экономики.

Ранее сообщалось, что люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России.

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#бизнес
#экономика
#евросоюз
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Уровень безработицы в России в марте обновил исторический минимум
Росстат: уровень безработицы в России в марте составил 2,7%
27 апреля 2024, 19:24

Фото: istockphoto/tuaindeed

В марте 2024 года уровень безработицы в России достиг исторического минимума, составив 2,7%, по данным Росстата.
Это означает, что 2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше были классифицированы как безработные, согласно методологии Международной организации труда. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в феврале 2024 года, когда уровень безработицы составил 2,8%.

Общее число безработных в стране снизилось с 2,109 миллиона человек в феврале до 2,026 миллиона человек в марте. По данным Роструда, к концу марта 2024 года органы службы занятости населения вели учет 0,5 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из которых 0,4 миллиона человек имели статус безработного, включая 0,3 миллиона человек, получающих пособие по безработице.

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#безработица
#человек
#учёт
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Путин: Экономические показатели начала года оказались выше прогнозируемых
27 апреля 2024, 17:18

Фото: сайт Кремля

Макроэкономические показатели в стране в начале года оказались выше прогнозов, которые давали специалисты Центробанка, министры и эксперты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам, проходящем в режиме видеоконференции, российский лидер отметил, что реальное состояние экономики страны позволяет улучшать и прогнозы относительно её развития. Недаром все ключевые макроэкономические индикаторы на начало года оказались выше прогнозируемых, подчеркнул президент.

Основываясь на расчёты и мнения экспертов и аналитиков, глава государства сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам 2024 года может превысить 3%, что также выше ранее прогнозируемого показателя.

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#экономика
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Путин заявил о замедлении инфляции в России
Путин: инфляция в России постепенно замедляется
27 апреля 2024, 13:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в стране постепенно замедляется, особенно радует рост в обрабатывающей отрасли. Он сообщил об этом на совещании по экономическим вопросам, проведенном в формате видеоконференции, пишет РИА Новости.
«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», — сказал Путин
По словам президента, динамика обрабатывающей отрасли в январе составила плюс 7,5%, а в феврале выросла до плюс 13,5%. Путин также отметил, что макроэкономические показатели начала 2024 года в России оказались выше ожиданий правительства, Банка России и некоторых экспертов.

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#ввп
#мишустин
#путин
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На туристическом бизнес-форуме в Коломне обсудили решения проблемы кадрового голода
27 апреля 2024, 12:31

Фото: пресс-служба проекта «Мастера гостеприимства»

Второй туристический бизнес-форум «Кадры решают всё» состоялся в арт-квартале «Патефонка» в Коломне, специалисты индустрии обсудили стратегии привлечения кадров, а также развитие внутреннего туризма и продвижение туристических брендов, сообщает пресс-служба проекта «Мастера гостеприимства» АНО «Россия — страна возможностей».
«Кадровый голод – ключевая проблема индустрии. Главными задачами мероприятия мы отметили разработку стратегии решения этой задачи: нам удалось обсудить совместные пути решения, найти импульс взаимодействия представителей турбизнеса и учебных заведений. Обсудили и важность повышения престижа профессий сферы туризма, особенно в молодежной среде», — цитируются в сообщении слова посла гостеприимства Московской области Екатерины Понкратовой.
Кроме того, собравшимся рассказали о главном кадровом туристическом проекте России «Мастера гостеприимства». Отмечается, что с 2019 года к этому проекту присоединились уже 130 тысяч представителей туриндустрии из 89 регионов страны.

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#туризм
#коломна
#мастера гостеприимства
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В России представили прогноз укрепления доллара
«Ведомости»: Минэк рассчитал, что доллар укрепится до ₽ 98 к концу 2024 года
27 апреля 2024, 03:07

Фото: iStock/Valeriya

С мая курс доллара будет расти на 50 копеек в месяц и к декабрю 2024 года американская валюта будет стоить ₽ 98,1, говорится в статье издания «Ведомости» со ссылкой на прогнозы аналитиков Минэкономразвития,
Согласно базовому сценарию, курс доллара начнет расти в мае и достигнет ₽ 94,6, в сентябре ожидается ₽ 96,6.

Снижение курса российской валюты связано с решением платежных проблем и увеличением покупок за рубежом. В дальнейшем на курс рубля будут влиять сокращение торгового баланса и инфляция.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало курс рубля до 2027 года. Согласно ему, в 2025 году он составит ₽ 98,6 за доллар, а в 2027 году – ₽ 103,8. Ведомство заявило, что уровень инфляции достигнет целевого уровня Банка России в 4% в 2025 году и останется на этом уровне до конца периода.

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#прогноз
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