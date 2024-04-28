Правительство отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

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Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа текущего года. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.
В заявлении правительства утверждается, что решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли. Размер пошлины составлял от четырех до семи процентов исходя из курса национальной валюты.
Ранее аналитики сообщали, что данная мера существенно не изменит ситуацию в угольной отрасли, которой грозит сокращение добычи. В особенности, один из главных угледобывающих регионов страны — Кемеровская область — уже сократил объемы добычи угля на два процентных пункта с начала этого года.
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Екатерина Коршунова