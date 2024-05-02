Финразведка стала активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета

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Росфинмониторинг начал получать больше данных от нотариусов о подозрительных случаях выдачи доверенностей на открытие банковских счетов. Об этом информирует РБК.
Согласно информации источника, с конца прошлого года было выявлено уже более 2 тысяч подобных доверенностей. Отмечается, что к числу доверителей зачастую относятся лица до 30 лет.
Большинство денежных операций с участием таких клиентов финансовые организации расценивают как транзитные. Сами банки относят участников этих операций к категории «дропов», то есть подставных физлиц.
По данным экспертов РБК, риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать человеку в оформлении такого документа. При этом банки не могут заблокировать перевод только из-за имеющейся доверенности.
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Большинство денежных операций с участием таких клиентов финансовые организации расценивают как транзитные. Сами банки относят участников этих операций к категории «дропов», то есть подставных физлиц.
По данным экспертов РБК, риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать человеку в оформлении такого документа. При этом банки не могут заблокировать перевод только из-за имеющейся доверенности.
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Екатерина Коршунова