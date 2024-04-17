Китай впервые с 2022 года сократил поставки продукции в Россию

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Экспорт товаров из Китая в Россию сократился на 16% в марте, что стало первым снижением с середины 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.
После начала спецоперации на Украине поставки китайской продукции в России неизменно росли. Однако ситуация кардинально изменилась, когда США начали угрожать введением санкций в отношении компаний, работающих с Москвой.
Согласно собственным подсчётам издания, изменение ситуации началось в конце марта этого года. С этого периода, по всей видимости, существенно усложнилось проведение расчётов между продавцами и покупателями.
В связи со сложившейся ситуацией российские импортёры вынуждены отправлять продукцию не напрямую, а через посредников в Средней Азии. Это занимает больше времени и требует дополнительных расходов, отметил экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков.
Также на конец марта пришлось другое негативное для экономик двух стран событие: четыре китайских банка, находясь под угрозой вторичных санкций США, отказались от приёма платежей из России. Речь идёт о крупных банках ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou.
В настоящее время наибольшие сложности возникают в расчётах за промышленные товары, потребительские продукты пока пострадали меньше.
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Согласно собственным подсчётам издания, изменение ситуации началось в конце марта этого года. С этого периода, по всей видимости, существенно усложнилось проведение расчётов между продавцами и покупателями.
В связи со сложившейся ситуацией российские импортёры вынуждены отправлять продукцию не напрямую, а через посредников в Средней Азии. Это занимает больше времени и требует дополнительных расходов, отметил экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков.
Также на конец марта пришлось другое негативное для экономик двух стран событие: четыре китайских банка, находясь под угрозой вторичных санкций США, отказались от приёма платежей из России. Речь идёт о крупных банках ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou.
В настоящее время наибольшие сложности возникают в расчётах за промышленные товары, потребительские продукты пока пострадали меньше.
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Анастасия Чинкова