FT: Китай поставляет России двигатели для крылатых ракет и БПЛА

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Китай поставляет России двигатели для крылатых ракет и беспилотники, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на американскую разведку.
По информации СМИ, российские и китайские специалисты проводят совместную работу над производством беспилотных летательных аппаратов в России.
Чиновники из Соединённых Штатов также утверждают, что Китай якобы поставил 90 процентов микросхем, которые использовались для изготовления танков, ракет и самолетов.
При этом, представитель посольства Китайской народной республики (КНР) в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай не предоставляет оружие ни одной из сторон российско-украинского конфликта.
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Чиновники из Соединённых Штатов также утверждают, что Китай якобы поставил 90 процентов микросхем, которые использовались для изготовления танков, ракет и самолетов.
При этом, представитель посольства Китайской народной республики (КНР) в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай не предоставляет оружие ни одной из сторон российско-украинского конфликта.
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Евгения Парфентьева