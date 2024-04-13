FT: Китай поставляет России двигатели для крылатых ракет и БПЛА

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что все кончено для Украины Зеленского. Так Филиппо прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что ситуация на Восточном фронте за последнее время существенно обострилась.