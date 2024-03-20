Китай утратил лидерство на мировом авторынке

Центробанк Японии пересмотрел свою сверхмягкую денежную политику и повысил учетную ставку, которая в последние годы находилась фактически на отрицательном уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение регулятора по итогам двухдневного заседания.