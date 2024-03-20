Китай утратил лидерство на мировом авторынке

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Китай в феврале утратил лидерство на мировом авторынке, обрушив продажи, говорится в отчете компании GlobalData
Так, в феврале было продано порядка 6,1 млн автомобилей, что на 2,8% ниже в годовом исчислении. Главная причина в падении спроса в самом Китае — крупнейшем мировом авторынке. Там продажи упали почти на четверть — до 1,229 млн автомобилей. Такое падение в стране связано, прежде всего, с празднованием Нового года, который в этом году пришелся на февраль.
В результате инициативу перехватили США, где в феврале было продано 1,25 млн автомобилей (+9,2%). В Соединенных Штатах покупательскую активность подстегнули скидки производителей.
Картина с продажами в Евросоюзе неоднозначная, отмечается в отчете: в западной части ЕС наблюдается умеренный рост, в то время как в Восточной Европе рост замедлился. Продажи по итогам февраля выросли в Южной Америке (+ 20,5%) и Канаде (+11,5%). Япония и Корея продемонстрировали отрицательную динамику: - 19,1% и - 21,9% соответственно.
Всего же по итогам первых двух месяцев 2024 года мировой авторынок вырос до 12,737 млн автомобилей (+6%).
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В результате инициативу перехватили США, где в феврале было продано 1,25 млн автомобилей (+9,2%). В Соединенных Штатах покупательскую активность подстегнули скидки производителей.
Всего же по итогам первых двух месяцев 2024 года мировой авторынок вырос до 12,737 млн автомобилей (+6%).
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Ювелина Бернст