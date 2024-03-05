«Киви-банк» подал иск в арбитраж против собственников

Фото: istockphoto/bluesky85
АО «Киви-банк» подал в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Киви», гонконгской фирме Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc (MOEX: QIWI). Третьим лицом по делу выступает АО «Реестр».
Такая информация появилась в электронной картотеке московского Арбитражного суда. Согласно карточке, дело является гражданским. Информация о требованиях, обозначенных в иске, в картотеке отсутствует. Обращение было направлено в суд накануне, 4 марта.
Собственником гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited является главный исполнительный директор группы QIWI Андрей Протопопов. В конце января группа, в которую входит и одноимённый банк, заявила о завершении сделки по продаже российских активов фирме из Гонконга. После этого Протопопов должен был оставить руководящие посты в зарубежных подразделениях и возглавить российские.
21 февраля Центробанк отозвал у Киви-бака лицензию на осуществление банковской деятельности, причиной чего были названы систематические нарушения кредитной организацией законодательства о противодействии легализации доходов, нажитых незаконным путём и финансировании терроризма. Это вызвало массовые сбои в работе платежной системы страны. 1 марта ФСБ начала доследственную проверку банка на предмет вывода за рубеж средств, полученных незаконным путём.
Читайте также:
ФСБ проверяет лишённый лицензии Киви Банк
ЦБ РФ: средства на кошельках лишенного лицензии Киви-банка не застрахованы
«Киви банк» ограничил вывод средств и снятие наличных
Собственником гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited является главный исполнительный директор группы QIWI Андрей Протопопов. В конце января группа, в которую входит и одноимённый банк, заявила о завершении сделки по продаже российских активов фирме из Гонконга. После этого Протопопов должен был оставить руководящие посты в зарубежных подразделениях и возглавить российские.
Читайте также:
ФСБ проверяет лишённый лицензии Киви Банк
ЦБ РФ: средства на кошельках лишенного лицензии Киви-банка не застрахованы
«Киви банк» ограничил вывод средств и снятие наличных
Александр Бойцов