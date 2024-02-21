ЦБ РФ: средства на кошельках лишенного лицензии Киви-банка не застрахованы

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До этого стало известно, что у QIWI банка отозвали лицензию. «Киви кошелек» также перестал работать. При этом в самой QIWI заявляют, что бизнес группы компаний, не связанный с деятельностью банка, продолжает функционировать в стандартном режиме.
В заявлении Банка России об отзыве лицензии у «Киви Банка» говорится о многочисленных случаях открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.
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