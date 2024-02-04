КНДР получила миллионные прибыли за счет экспорта париков

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По данным агентства Reuters, Северная Корея активно экспортирует парики и накладные ресницы, которые приносят прибыль в миллионы долларов.
По словам экспертов, эти продукты составляют значительную часть экспорта страны. Вопреки пандемическим ограничениям, торговля возобновилась в 2023 году, предоставляя важный источник валюты Северной Корее и обходя международные санкции.
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