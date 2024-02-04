КНДР получила миллионные прибыли за счет экспорта париков

Подмосковный индустриальный парк «Клин» получил аккредитацию Минпромторга России и включён в федеральный реестр. Перед этим площадка прошла проверку на соответствие федеральным требованиям к индустриальным паркам и управляющим компаниям, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.