КНДР заявила, что провела стрельбы артиллерии в ответ на учения Южной Кореи

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КНДР провела артиллерийские стрельбы на море в ответ на учения Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
По сообщению источника, направление стрельбы по морю не оказало никакого воздействия на острова Пэннёндо и Ёнпхёндо. Отмечается, что было произведено 192 выстрела из 47 артиллерийских орудий.
Количество зон, по которым были направлены выстрелы, достигло пяти. В КНДР подчеркнули, что меры проведенные государством в ответ, являются полностью законными.
Напомним, армия КНДР, 5 января, в пятницу с 9.00 за 2 часа произвела более 200 выстрелов береговой артиллерии рядом с южнокорейскими островами Пэннёндо и Ёнпхёндо. При этом Вооруженные силы Южной Кореи ответили на запуск ракет КНДР учебными стрельбами в Желтом море.
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Количество зон, по которым были направлены выстрелы, достигло пяти. В КНДР подчеркнули, что меры проведенные государством в ответ, являются полностью законными.
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Екатерина Коршунова