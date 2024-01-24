Кирби: Вашингтон обеспокоен укреплением сотрудничества России и КНДР

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Соединённые Штаты весьма обеспокоены укреплением взаимовыгодного сотрудничества между Россией и КНДР, равно как и его возможными последствиями. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Нас беспокоит способность [президента России Владимира] Путина извлекать выгоду из этих отношений и способность [главы Северной Кореи] Ким Чен Ына извлекать выгоду из этих отношений», — рассказал Кирби во время своего очередного брифинга, трансляция которого велась на YouTube.До этого Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами для их последующего применения на Украине. Примечательно, что никаких доказательств своих слов представитель вашингтонской администрации не привёл.
Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), российский лидер Владимир Путин выразил глубокую признательность главе КНДР Ким Чен Ыну за приглашение в Пхеньян. Президент РФ добавил, что готов посетить Северную Корею в ближайшее время.
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