Компания Ceetrus намерена продать около 40 торговых центров в России

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Группа Ceetrus, один из крупнейших владельцев и управляющих торговыми центрами в Европе, собирается продать свои активы в России, сообщают «Ведомости».
По словам одного из источников издания, продажа торговых центров уже проходит согласование в правительственной комиссии и уже, вероятно, одобрена.
Продав торговые центры в России, Ceetrus сможет значительно снизить собственные риски, связанные с владением активами после введения санкций. Один из источников утверждает, что логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана заинтересован в покупке активов Ceetrus. Об иных потенциальных покупателях пока ничего неизвестно.
Компания Ceetrus, входящая во французскую группу Auchan, является владельцем 40 торговых центров и галерей в России, включая торговые комплексы «Акварель» в Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс «Тройка» в Москве. В её собственность входят прикассовые зоны в гипермаркетах Auchan. Общий объём площадей во владении компании Ceetrus - около 180 000 квадратных метров, хотя на сайте фирмы указано 150 000 квадратных метров.
Представители Ceetrus в России отказались прокомментировать информацию о сделке, а запросы в головной офис группы во Франции и в компанию «Лидертранс» не дали результатов. В любом случае, продажа активов Ceetrus в России, если она состоится, станет значительным событием на рынке недвижимости и может привлечь внимание других потенциальных инвесторов.
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Продав торговые центры в России, Ceetrus сможет значительно снизить собственные риски, связанные с владением активами после введения санкций. Один из источников утверждает, что логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана заинтересован в покупке активов Ceetrus. Об иных потенциальных покупателях пока ничего неизвестно.
Представители Ceetrus в России отказались прокомментировать информацию о сделке, а запросы в головной офис группы во Франции и в компанию «Лидертранс» не дали результатов. В любом случае, продажа активов Ceetrus в России, если она состоится, станет значительным событием на рынке недвижимости и может привлечь внимание других потенциальных инвесторов.
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Сергей Калугин