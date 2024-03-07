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Компания Ceetrus намерена продать около 40 торговых центров в России

07 марта 2024, 09:29
Фото: iStock/Nick_Thompson

Фото: iStock/Nick_Thompson

Группа Ceetrus, один из крупнейших владельцев и управляющих торговыми центрами в Европе, собирается продать свои активы в России, сообщают «Ведомости».
По словам одного из источников издания, продажа торговых центров уже проходит согласование в правительственной комиссии и уже, вероятно, одобрена.

Продав торговые центры в России, Ceetrus сможет значительно снизить собственные риски, связанные с владением активами после введения санкций. Один из источников утверждает, что логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана заинтересован в покупке активов Ceetrus. Об иных потенциальных покупателях пока ничего неизвестно.


Компания Ceetrus, входящая во французскую группу Auchan, является владельцем 40 торговых центров и галерей в России, включая торговые комплексы «Акварель» в Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс «Тройка» в Москве. В её собственность входят прикассовые зоны в гипермаркетах Auchan. Общий объём площадей во владении компании Ceetrus - около 180 000 квадратных метров, хотя на сайте фирмы указано 150 000 квадратных метров.

Представители Ceetrus в России отказались прокомментировать информацию о сделке, а запросы в головной офис группы во Франции и в компанию «Лидертранс» не дали результатов. В любом случае, продажа активов Ceetrus в России, если она состоится, станет значительным событием на рынке недвижимости и может привлечь внимание других потенциальных инвесторов.

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Dassault: Восстановление оборонной промышленности ЕС потребует десятилетия
Глава Dassault: Восстановление обороной промышленности ЕС потребует десятилетие
07 марта 2024, 04:32

Фото: iStock/FOTOFORCE

Восстановление оборонной промышленности в странах ЕС может занять годы или даже десятилетия, особенно из-за продолжающихся военных закупок у американских поставщиков, заявил президент Dassault Aviation во Франции Эрик Трапье, сообщает ТАСС.
«Европа внезапно поверила, что работать на благо оборонной отрасли – это хорошо. Я рад, что это осознание пришло», – отметил он.

По словам Трапье, некоторые страны ЕС по-прежнему закупают продукцию у военно-промышленного комплекса США, что мешает европейским компаниям наладить цепочки поставок.

Ранее Жозеп Баррель заявил, что промышленность Евросоюза оказалась не готова к поддержке Украины.

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#экономика
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#европа
#украина
#сша
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ЕС увеличил экспорт напитков и табака в Россию
«Известия»: ЕС увеличил поставки напитков и табака в Россию на 20,8%
07 марта 2024, 02:21

Фото: iStock/sinonimas

Европейский союз (ЕС) увеличил поставки табака и напитков в Россию до €2,21 млрд в прошлом году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на постпредство РФ при ЕС.
Отмечается, что поставки товаров группы «пищевые продукты и живые животные» немного снизились.

Ранее сообщалось, что турецкий экспорт в Россию за февраль упал на треть.

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#ес
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#табак
#напитки
#торговля
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Bloomberg: Индия из-за санкций отказалась заключать контракты с «Роснефтью»
06 марта 2024, 22:15

Фото: iStock/sezer66

«Роснефти» не удалось заключить долгосрочные контракты с крупнейшими индийскими нефтеперерабатывающими заводами на приобретение 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.
Индия стала вторым крупнейшим покупателем российской нефти после начала российско-украинского конфликта. На пике — в мае 2023 года — поставки достигали 2,15 млн баррелей в сутки.

Однако, опрошенные РИА «Новости» эксперты ранее заявляли, что «Роснефть» может и дальше оформлять поставки нефти в Индию, но ее приоритетом останется китайский рынок сбыта.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что в краткосрочной перспективе рост экспорта в Индию маловероятен, при этом на более долгосрочном горизонте он видит Индию одним из потенциальных покупателей российской нефти, поскольку спрос на «черное золото» в стране в ближайшие годы будет только расти. Тем не менее, ключевым целевым рынком для «Роснефти» все же останется Китай в связи с более доступным транспортным и торговым сообщением.

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#нефть
#индия
#россия
#торговля
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В Подмосковье заработает новое производство косметики
06 марта 2024, 12:20

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Компания «Миксит» приступила к оснащению нового производства косметики в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
На предприятии в настоящий момент проводят ремонтные работы и оно начнет работать в полную мощность во второй половине этого года.

«Строительство и запуск нового предприятия в городском округе Солнечногорск осуществляется при поддержке Фонда развития промышленности РФ (ФРП), который предоставил компании «Миксит» льготный заем в размере 217,5 млн рублей. На новой площадке будет создано более 100 рабочих мест, а с учетом работников склада количество составит порядка 300 человек.Компания рассчитывает запустить предприятие на полную мощность в IV квартале этого года», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на новом заводе будут производить бытовую химию, пеномоющие средства и уходовую косметику.

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#подмосковье
#солнечногорск
#предприятие
#екатерина зиновьева
#косметика
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В торговой войне Киева и Варшавы победителем оказалась Россия
06 марта 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Nebasin

Суровые торговые войны, развернувшиеся между Украиной и Польшей, оказались крайне выгодными для российской стороны. Настоящим победителем из этого противостояния вышел президент России Владимир Путин.
Такое мнение высказали обозреватели американского издания Politico. При этом, отмечается в публикации, Москва никак не провоцировала ситуацию на польско-украинской границе. Из-за блокировки украинских грузов в Киеве стали упрекать Польшу, что она не пропускает зерно с Украины, при этом российские товары на миллионы евро беспрепятственно следуют через польские границы.

В материале также привели слова польского премьер-министра Дональда Туска, который на прошлой неделе попытался возложить вину за проблемы фермеров на Россию и призвал на уровне ЕС запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции. Однако автор статьи напомнил, что не далее как в январе с подобной инициативой выступала Латвия, но не была поддержана другими странами, которые заявили, что это слишком дорого им обойдётся.

Издание напоминает, что продовольственные товары, в отличие от энергоносителей и некоторой другой продукции, не входят в санкционные списки. Страны ЕС, например, Испания или Италия, как и раньше, выступают крупными покупателями российского продовольствия. А ситуация на польско-украинской границе вбило настоящий клин между странами, заключают авторы публикации.

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#товары
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#импорт
#ес
#польша
#украина
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В Подмосковье закупили более 41 тысячи тонн удобрений для полевых работ
06 марта 2024, 11:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 41 тысячи тонн минеральных удобрений для сезонных полевых работ закуплено в Московской области, контракты заключены на поставку ещё 34 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общая обеспеченность Подмосковья минеральными удобрениями сегодня составляет 63%. Выйти на максимальный уровень готовности планируем в апреле», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Он уточнил, что для весенних полевых работ предприятиям АПК сейчас нужна больше всего аммиачная селитра, сульфат аммония, диаммофоска и азофоска. Наиболее активно минеральные удобрения закупают в следующих пяти округах региона: Лотошине, Коломне, Ступине, Зарайске и в Серебряных Прудах.

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#подмосковье
#московская область
#владислав мурашов
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Миллиардер Антипов оспаривает передачу акций ЧЭМК государству
06 марта 2024, 10:30

Фото: istockphoto/photllurg

Основатель и владелец промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) Юрий Антипов оспорил передачу государству некоторых активов предприятия. Апелляционная жалоба от олигарха и его супруги Людмилы Антиповой зарегистрирована 5 марта.
Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Кроме того, в суд поступили ходатайства от входящих в группу АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» об отмене обеспечительных мер.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к супругам Антиповым об истребовании в пользу государства акций трёх указанных предприятий. В рамках рассмотрения иска суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, а также акции упомянутых заводов.

Группа ЧЭМК — это крупнейший производитель ферросплавов в России. На его долю приходится около 80% всего рынка данной продукции.

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#имущество
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#акции
#информация
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Правительство Латвии утвердило перечень запрещённых к ввозу товаров из России
06 марта 2024, 06:24

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Правительство Латвии утвердило список запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости. Запрет, касающийся сельскохозяйственной и кормовой продукции, имеющей российское или белорусское происхождение, вступает в силу с 8 марта и действует до 1 июля 2025 года, с возможностью его продления.
«Постановление устанавливает запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии, а также третьих стран, если соответствующая продукция имеет российское или белорусское происхождение», — сообщила позднее пресс-служба российского правительства.

В список запрещенных продуктов вошли овощи и корнеплоды, яблоки, арбузы, дыни, ананасы, орехи и другие фрукты и ягоды. Кроме того, там оказались пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес и ячмень, корма для животных, мука и гранулы из мяса и мясных и рыбных субпродуктов.
При этом в 2023 году девять десятых всего латвийского импорта из РФ составляли корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.

В начале февраля 2024 года в Латвии прошли протесты фермеров, требующих запрета на импорт и транзит товаров из России и Белоруссии.

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#товары
#запрет
#импорт
#россия
#белоруссия
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Сбор повышает ставки по вкладам в юанях с 6 марта
Сбер с 6 марта повышает процентные ставки по вкладам в юанях
06 марта 2024, 01:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сбер с 6 марта вновь повышает процентные ставки по вкладам в юанях, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
Процентная ставка зависит от срока хранения вклада и увеличивается до одного процентного пункта; при открытии вклада на один год на сумму 1 млн юаней доход составит 4,07% годовых (с учетом капитализации процентов) – максимальный доход по вкладам в юанях. Проценты по вкладам начисляются ежемесячно. Ранее максимальная процентная ставка по вкладам, открываемым на три года, составляла 3,52 % годовых.

Сроки вкладов «в юанях» варьируются от одного месяца до трех лет. Минимальная сумма вклада – 10 000 юаней. Открыть вклад можно в СберБанк Онлайн или в любом отделении Сбера. Покупать юани заранее не обязательно.

Ранее Сбербанк приостановил процесс принятия заявок на IT-ипотеку.

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