Bridgestone продает российские активы компании S8 Capital

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Японский концерн Bridgestone занимается продажей российских активов. Покупателем является диверсифицированная холдинговая компании S8 Capital. Об этом сообщается в пресс-релизе концерна.
Сделка состоится в Ульяновске. Все необходимые одобрения были получены в Москве заранее.
Напомним, Bridgestone зашел в Россию в 1998 году. Работу там получили около тысячи россиян. В 2017 году открылось предприятие по производству шин в Ульяновске. В марте 2022 года компания временно прекратила там свою деятельность, а также все поставки в Россию и инвестиции. Однако зарплату сотрудникам продолжили выплачивать во всех российских подразделениях.
Японская Bridgestone является крупнейшей в мире компанией по производству шин. Ее представительства находятся в 40 странах мира.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не изымает активы иностранных инвесторов, те, кто уходит с рынка, продают их или передают.
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Напомним, Bridgestone зашел в Россию в 1998 году. Работу там получили около тысячи россиян. В 2017 году открылось предприятие по производству шин в Ульяновске. В марте 2022 года компания временно прекратила там свою деятельность, а также все поставки в Россию и инвестиции. Однако зарплату сотрудникам продолжили выплачивать во всех российских подразделениях.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не изымает активы иностранных инвесторов, те, кто уходит с рынка, продают их или передают.
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Элина Позднякова