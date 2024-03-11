Компания «Мангазея» полностью выкупила российские активы золотодобытчика Polymetal

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Компания Polymetal International завершила продажу своих российских активов фирме «Мангазея Плюс». Об этом сообщает «Полиметалл».
Отмечается, что фирма-покупатель стала собственником 100% акций британского золотодобытчика. Сделка была одобрена собранием акционеров и закрыта 7 марта.
Генеральный директор АО «Полиметалл» Сергей Черкашин добавил, что состав активов, принципы управления и стратегия компании останутся неизменными.
Также он с уверенностью заявил, что продажа активов позволит компании «Полиметалл» нарастить объёмы производства и запасов, а также укрепить отраслевое технологическое лидерство фирмы.
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Генеральный директор АО «Полиметалл» Сергей Черкашин добавил, что состав активов, принципы управления и стратегия компании останутся неизменными.
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Анастасия Чинкова