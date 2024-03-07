Акционеры золотодобытчика Polymetal одобрили продажу бизнеса в России

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Акционеры компании Polymetal, которая является одним из крупнейших производителей золота и серебра, одобрили сделку по продаже российского бизнеса. Об этом сообщили представители организации.
Отмечается, что активы были оценены в 3,69 миллиарда долларов. Их выкупит компания «Мангазея плюс». Сделка должна быть закрыта до конца марта текущего года.
Компания сообщила о намерении прекратить свою деятельность на российском рынке в августе 2023 года. В фирме отметили, что уход из России был вынужденной мерой, поскольку продолжение работы в стране несёт за собой большие риски.
В компании добавили, что средства от продажи активов могут быть затрачены на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане.
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Анастасия Чинкова