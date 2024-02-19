Золотодобытчик Polymetal продаёт российский бизнес структуре фирмы «Мангазея»

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Одна из крупнейших золотодобывающих компаний Polymetal объявила о продаже своих российских активов в лице акционерного общества «Полиметал». Новым владельцем станет АО «Мангазея Плюс».
В конце января стало известно о смене основного акционера Polymetal. Компания ICT, принадлежащая Александру Несису, продала контрольный пакет акций инвесторам из Омана. Сделка по продаже российских активов фирмы «Мангазее» должна быть завершена до конца 2024 года.
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Александр Бойцов