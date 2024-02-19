Золотодобытчик Polymetal продаёт российский бизнес структуре фирмы «Мангазея»

Более 500 участников из регионов России и ещё 12 стран приняли участие в VII Международной конференции «Ягоды России 2024», которая прошла в химкинской деревне Голиково. На конференцию собрались участники Ягодного союза, в который входят более 100 компаний и предприятий. Среди них – крупнейшие производители ягод в стране и небольшие фермерские хозяйства.