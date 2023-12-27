Концерн Avon не будет продавать российские активы

Фото: istockphoto/Brian Brown
Международный косметический концерн Avon, который объявил ещё в первой половине прошлого года о прекращении инвестиций в Россию, передумал уходить из страны.
«Коммерсантъ» пишет, что подготовка к продаже единственного в России предприятия, расположенного в подмосковном Наро-Фоминске, началась в апреле 2023 года.
Осенью Avon получил предложения о сделке. Но в итоге в компании, не желая уступать стабильно работающий бизнес со значительной скидкой, решили отказаться от продажи бизнеса.
Сообщается, что оборудование на заводе Avon может производить косметику и выпускать парфюмерную продукцию. Именно из-за этого, в том числе и налаженной системы прямых продаж, к покупке предприятия проявили большой интерес.
В материале сказано, что уходящие из России иностранные компании вынуждены в данный момент продавать активы со скидкой до 50%. При этом брендом владеет бразильская компания, но сделку всё равно пришлось бы согласовывать в правкомиссии по иностранным инвестициям, ведь бенефициаром подразделения в России значится Avon Netherlands Holdings II.
По словам экспертов, российские власти, которые заинтересованы в полноценном продолжении работы зарубежных компаний, могут поддержать Avon, решившего остаться на рынке.
У генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова есть сомнение, что в ближайшее время концерн возобновит в РФ заметную маркетинговую активность.
Читайте также:
В России станет сложнее получить ипотеку
Автоэксперт Кадаков оценил шансы Mercedes и BMW «уйти в историю»
FT: Из-за неурожая может возникнуть дефицит иранского «золота пустыни»
Осенью Avon получил предложения о сделке. Но в итоге в компании, не желая уступать стабильно работающий бизнес со значительной скидкой, решили отказаться от продажи бизнеса.
В материале сказано, что уходящие из России иностранные компании вынуждены в данный момент продавать активы со скидкой до 50%. При этом брендом владеет бразильская компания, но сделку всё равно пришлось бы согласовывать в правкомиссии по иностранным инвестициям, ведь бенефициаром подразделения в России значится Avon Netherlands Holdings II.
По словам экспертов, российские власти, которые заинтересованы в полноценном продолжении работы зарубежных компаний, могут поддержать Avon, решившего остаться на рынке.
У генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова есть сомнение, что в ближайшее время концерн возобновит в РФ заметную маркетинговую активность.
Читайте также:
В России станет сложнее получить ипотеку
Автоэксперт Кадаков оценил шансы Mercedes и BMW «уйти в историю»
FT: Из-за неурожая может возникнуть дефицит иранского «золота пустыни»
Мария Фирсова