В России станет сложнее получить ипотеку

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С 1 марта 2024 года Центробанк решил повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам, у которых высокий показатель долговой нагрузки.
Об этом сказано на сайте регулятора.
В данный момент на рынке ипотеки на фоне роста кредитования существенно ухудшились его стандарты. За 2 года почти в 2 раза взлетела доля кредитов, которые были предоставлены россиянам с долговой нагрузкой более 80%.
В третьем квартале 2023 года выдача таких кредитов составляла 47%. Выдачи ипотеки для приобретения жилья с низким первоначальным взносом достигли половины от всех ипотек.
Банк России отмечает, что нововведения ограничат рост ипотеки за счет вовлечения высокозакредитованных потребителей и стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заёмщика, чтобы оценивать показатели долговой нагрузки.
Повышение надбавок должно улучшить стандарты кредитования и сбалансировать темпы роста ипотечного рынка. В случае стабилизации ситуации Центробанк будет готов сделать требования более мягкими.
По итогам первых 10 месяцев нынешнего года россияне набрали займов на 34,8 трлн рублей. Это является рекордом как минимум с 2015 года. Большая часть (60%) займов приходится на льготную ипотеку.
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В данный момент на рынке ипотеки на фоне роста кредитования существенно ухудшились его стандарты. За 2 года почти в 2 раза взлетела доля кредитов, которые были предоставлены россиянам с долговой нагрузкой более 80%.
Банк России отмечает, что нововведения ограничат рост ипотеки за счет вовлечения высокозакредитованных потребителей и стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заёмщика, чтобы оценивать показатели долговой нагрузки.
Повышение надбавок должно улучшить стандарты кредитования и сбалансировать темпы роста ипотечного рынка. В случае стабилизации ситуации Центробанк будет готов сделать требования более мягкими.
По итогам первых 10 месяцев нынешнего года россияне набрали займов на 34,8 трлн рублей. Это является рекордом как минимум с 2015 года. Большая часть (60%) займов приходится на льготную ипотеку.
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Мария Фирсова