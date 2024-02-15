Концерн Daimler Truck cтал последним крупным автопроизводителем, ушедшим из РФ

Фото: iStock/jetcityimage
Немецкий концерн Daimler Truck продал свои 15% акций в российском КАМАЗе, став последним крупным западным автопроизводителем, ушедшим из России. Ою этом рассказал изданию генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин.
«Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд», — подчеркнул глава компании, напомнив, что фактически Daimler не участвует в российской жизни после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.Ранее рынок покинули все ведущие мировые автоконцерны, а в январе 2024 года завод корейской Hyundai в Санкт-Петербурге купила компания «Арт-финанс».
В конце октября 2023 года автопроизводитель Mercedes-Benz также объявил об уходе из России и решении продать доли в российских «дочках» локальному инвестору. Новым владельцем российских подразделений может стать компания «АВТОDОМ». Как будет развиваться завод, что изменится в производстве, в беседе с «Радио 1» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Читайте также:
АвтоВАЗ «не потянул» переданный завод Nissan и вернёт его в госсобственность
Автоэксперт Кадаков оценил шансы Mercedes и BMW «уйти в историю»
Из-за ухода из России Toyota потеряла сотни миллионов долларов
Артем Путинцев