Крупнейший производитель вина в России перешёл под управление структуры Россельхозбанка

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Активы холдинга «Ариант», принадлежащие челябинскому олигарху Александру Аристову, перешли под управление государственной компании «РСХБ-Финанс». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные СБИС.
Таким образом, структуры Россельхозбанка получили в управление агрофирмы «Южная», «Ариант», «ЦПИ-Ариант» и «Кубань-Вино». При этом владельцем бизнеса по-прежнему является Росимущество.
Ранее, до 10 апреля, холдинг «Ариант» принадлежал семье Аристовых. Однако Генпрокуратура потребовала взыскать активы в счёт «незаконного обогащения» бывших владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В результате активы крупнейшего в России производителя вина национализировали.
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Анастасия Чинкова