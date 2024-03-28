Генпрокуратура РФ требует изъять «Кубань-Вино» в собственность государства

Фото: Фотобанк Московской области
Генпрокуратура РФ потребовала изъять в пользу государства активы группы компаний «Ариант» после иска ведомства к бывшим владельцам промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) на 105 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области.
«Ариант» – один из крупнейших производителей винодельческой продукции в России. Его активы располагаются в Краснодарском крае. Основателями группы компаний являются бывшие владельцы ЧЭМК Юрий Антипов и Александр Аристов.
Отмечается, что изъять в пользу государства собираются 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант» и ООО «ЦПИ — Ариант».
По итогам 2023 года винодельная «Кубань-Вино» выпустила 95,5 миллионов бутылок вина, что на 14% превышает показатели 2022 года (83,7 миллионов).
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Отмечается, что изъять в пользу государства собираются 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант» и ООО «ЦПИ — Ариант».
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Анастасия Чинкова