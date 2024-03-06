Миллиардер Антипов оспаривает передачу акций ЧЭМК государству

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Основатель и владелец промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) Юрий Антипов оспорил передачу государству некоторых активов предприятия. Апелляционная жалоба от олигарха и его супруги Людмилы Антиповой зарегистрирована 5 марта.
Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Кроме того, в суд поступили ходатайства от входящих в группу АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» об отмене обеспечительных мер.
26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к супругам Антиповым об истребовании в пользу государства акций трёх указанных предприятий. В рамках рассмотрения иска суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, а также акции упомянутых заводов.
Группа ЧЭМК — это крупнейший производитель ферросплавов в России. На его долю приходится около 80% всего рынка данной продукции.
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26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к супругам Антиповым об истребовании в пользу государства акций трёх указанных предприятий. В рамках рассмотрения иска суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, а также акции упомянутых заводов.
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Александр Бойцов