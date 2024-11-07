Крупнейший российский производитель индейки сократил отгрузки в торговые сети

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Производитель продукции марки «Индилайт» группа компаний «Данате» предупредила магазины и торговые сети о сокращении плановых объёмов производства и поставок индейки. Ограничения продлятся с 10 октября ориентировочно до 10 января 2025 года.
Об этом информирует издание «Ведомости» со ссылкой на официальное письмо компании. Сообщается, что с 11 сентября была выведена из эксплуатации площадка откорма на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области. Причиной этого стало повреждение системы обеспечения микроклимата. Из-за этого поголовье пришлось перемещать на досрочную переработку.
Поэтому в четвёртом квартале поставщик выпустит меньше мяса индейки, чем было запланировано. Было решено ограничить подключение новых партнёров, не расширять рынки сбыта и сократить промоакции по реализации мяса птицы.
Аналитики полагают, что поставки индейки сократятся примерно на три тысячи тонн в месяц. Из-за временного простоя суммарное снижение объёмов производства и поставок может составить около 30% от прошлогоднего объёма.
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Поэтому в четвёртом квартале поставщик выпустит меньше мяса индейки, чем было запланировано. Было решено ограничить подключение новых партнёров, не расширять рынки сбыта и сократить промоакции по реализации мяса птицы.
Аналитики полагают, что поставки индейки сократятся примерно на три тысячи тонн в месяц. Из-за временного простоя суммарное снижение объёмов производства и поставок может составить около 30% от прошлогоднего объёма.
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Александр Бойцов