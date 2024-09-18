В Подмосковье наблюдается рост производства мяса птицы на 20%

Меры повышения безопасности на железнодорожном транспорте и объектах ж/д инфраструктуры обсудили на заседании комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Председатель Комитета Олег Гаджиев рассказал, что было сделано в этой сфере в регионе в последнее время и сообщил о планах на будущий год, сообщает пресс-служба регионального парламента.