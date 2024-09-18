В Подмосковье наблюдается рост производства мяса птицы на 20%

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
За первые семь месяцев 2024 года объём производства мяса птицы в Московской области достиг 148,6 тысяч тонн. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщило о росте объёмов производства этого продукта на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подмосковье находится на втором месте по производству мяса птицы в Центральном федеральном округе, составляя 20% от общего объёма. В масштабах страны доля региона составляет 7% от всего мяса птицы, доступного на российском рынке.
Основные производители:
Предприятие «Элинар-Бройлер» производит продукцию под брендом «Первая свежесть»: куриное мясо и полуфабрикаты, такие как котлеты, колбаски для жарки и шашлыки. Товары этих региональных производителей пользуются спросом по всей стране. Читайте также: Московская область стала лидером программы капитального ремонта в России в этом году
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ООО «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска; ПАО «Группа Черкизово»; ООО «ПТК Мяспром» из Каширы; ООО «Серволюкс Посада» из Сергиева Посада.
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Дайана Хусинова