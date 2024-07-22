В Московской области будут производить фуа-гра

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В Подмосковье начнут выращивать уток для производства фуа-гра. Реализация крупного проекта по строительству комплекса началась в Можайском городском округе, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Сельскохозяйственный участок площадью 43 га предоставлен индивидуальному предпринимателю на пять лет. На территории планируется построить 24 птичника, цеха по переработке, по производству комбикорма, птичник для откорма. Ожидается, что комплекс будет производить в год 100 тонн мяса птицы, 35 тонн утиной печени и 30 тонн субпродуктов», – рассказали в ведомстве.Там уточнили, что объём привлеченных инвестиций составит 700 млн рублей. Проект будет реализован к декабрю будущего года.
В министерстве назвали утиную печень, используемую для производства фуа-гра, богатым источником питательных веществ. Она содержит железо, витамины A, В, C и незаменимые жирные кислоты.
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Лора Луганская