Крупнейший в России производитель вина перешел в собственность государства

Фото: iStock/Giovanni Magdalinos
Крупнейший в России производитель вина, компания «Кубань-Вино», перешел в собственность государства, сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно реестру, смена собственника была зарегистрирована 10 апреля. При этом состав топ-менеджмента компании остался неизменным. До перехода в государственную собственность компанию владела ГК «Ариант». Однако после иска со стороны Генеральной прокуратуры активы «Кубань-Вино» перешли к Российской Федерации.
Судебное решение было вынесено 5 апреля, и смена собственника произошла через пять дней после вердикта Арбитражного суда Челябинской области. Вместе с активами «Кубань-Вино» к государству перешли и другие компании, принадлежащие ГК «Ариант», включая агрофирму «Южная», производителя вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также агрофирму «Ариант», специализирующуюся на разведении свиней.
Генеральная прокуратура требовала взыскать вышеуказанные активы в счет «незаконного обогащения» экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), Юрия Антипова и Александра Аристова. В 2020 году они поделили бизнес: металлургические заводы достались первому, а активы в виноделии и пищевой индустрии — второму.
Читайте также:
Генпрокуратура РФ требует изъять «Кубань-Вино» в собственность государства
Свыше 600 единиц коммунальной техники было передано в собственность городских округов
В собственность Мытищ передали федеральную землю бывшего военного городка
Судебное решение было вынесено 5 апреля, и смена собственника произошла через пять дней после вердикта Арбитражного суда Челябинской области. Вместе с активами «Кубань-Вино» к государству перешли и другие компании, принадлежащие ГК «Ариант», включая агрофирму «Южная», производителя вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также агрофирму «Ариант», специализирующуюся на разведении свиней.
Генеральная прокуратура требовала взыскать вышеуказанные активы в счет «незаконного обогащения» экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), Юрия Антипова и Александра Аристова. В 2020 году они поделили бизнес: металлургические заводы достались первому, а активы в виноделии и пищевой индустрии — второму.
Читайте также:
Генпрокуратура РФ требует изъять «Кубань-Вино» в собственность государства
Свыше 600 единиц коммунальной техники было передано в собственность городских округов
В собственность Мытищ передали федеральную землю бывшего военного городка
Артем Кузьмин