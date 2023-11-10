ЦБ: Укрепление рубля связано с ростом продаж валютной выручки

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Согласно обзору финансовых рынков, опубликованному Центробанком (ЦБ) РФ, происходящее укрепление рубля связано с ростом продаж экспортёрами валютной выручки. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.
Всего в октябре граждане РФ купили валюты на 120,9 млрд. рублей. В сентябре аналогичный показатель равнялся 40,7 млрд. рублей.
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