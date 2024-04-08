Литовский производитель крабовых палочек Vici продает бизнес в России

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Литовский производитель крабовых палочек Viciunai Group (бренд Vici) может продать российский бизнес. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным отчетности ООО «Вичюнай-Русь», правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в феврале текущего года одобрила сделку, которая предполагает передачу 100% акций предприятия. Сообщается, что владельцы Viciunai Group не хотели расставаться с российским бизнесом, однако вынуждены «пойти на сделку по политическим причинам».
Также планируется уступка прав требований по договорам займа и долга «Вичюнай-Русь», общая сумма которой составляет 2,89 миллиарда рублей в пользу «Группы Океан».
Напомним, в начале января Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло Viciunai в реестр «международных спонсоров войны».
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Также планируется уступка прав требований по договорам займа и долга «Вичюнай-Русь», общая сумма которой составляет 2,89 миллиарда рублей в пользу «Группы Океан».
Напомним, в начале января Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло Viciunai в реестр «международных спонсоров войны».
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Екатерина Коршунова