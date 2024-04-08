Литовский производитель крабовых палочек Vici продает бизнес в России

В консорциуме АНО «Вычислительная техника», который объединяет крупных отечественных производителей электроники, предложили в целях продвижения российской продукции в рознице исключить из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Об этом сообщают «Ведомости».