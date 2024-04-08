В ЦБ рассказали когда ждать снижения ключевой ставки

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Банк России может начать снижение ключевой ставки во второй половине текущего года с 16% годовых в случае устойчивого замедления инфляции. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
Набиуллина подчеркнула, что если цены продолжат снижаться, в таком случае переход к снижению ставки может произойти, начиная с июля этого года. Глава ЦБ добавила, что есть множество факторов, которые заставляют проявлять осторожность, в том числе, речь идет о высоких инфляционных рисках.
Напомним, следующее заседание финансового регулятора планируется 26 апреля. Центробанк придерживается жесткой денежно-кредитной политики для стабилизации ситуации с инфляцией, однако готов к корректировкам при достижении целевых показателей.
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