Маск предсказал скорое банкротство США

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск утверждает, что власти США ведут страну к банкротству. Об этом Маск написал в социальной сети X.
Маск отметил, что причиной подобного развития событий являются растущие государственные расходы. По его словам, они также вызывают инфляцию.
Ранее Маск заявил, что доллар ждёт обесценивание, если власти Соединенных Штатов не решат проблему с государственным долгом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 29 июля текущего года американский Минфин сообщил, что госдолг впервые в истории превысил отметку 35 триллионов долларов. Согласно прогнозам, к 2034 году он составит более 50 трлн долларов.
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Ранее Маск заявил, что доллар ждёт обесценивание, если власти Соединенных Штатов не решат проблему с государственным долгом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 29 июля текущего года американский Минфин сообщил, что госдолг впервые в истории превысил отметку 35 триллионов долларов. Согласно прогнозам, к 2034 году он составит более 50 трлн долларов.
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Екатерина Коршунова