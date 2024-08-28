Экономист Лобода назвал курс доллара осенью в самом негативном сценарии

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Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, что при самом негативном сценарии курс доллара осенью может достичь 100 рублей.
«Рубль ведёт себя нестандартно всякий раз, когда прилетают «чёрные лебеди». Когда происходят события, предсказать которые невозможно или очень затруднительно. Возможно, наибольшая вероятность появления «черных лебедей» на валютном рынке придется на ноябрь — начало декабря и может быть связана с президентскими выборами в США», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.
Людям специалист не рекомендовал сейчас покупать американскую валюту.
Ранее бывший заместитель председателя правления Банка России Сергей Дубинин заявлял, что Центробанк на будущем заседании по ключевой ставке сохранит её нынешнее значение в 18%.
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