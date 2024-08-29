Командующий Вооружёнными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм, его страна не накладывала ограничений на использование Украиной истребителей F-16, в том числе над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в RT.

«Мы не вводили никаких ограничений на использование или дальность действия F-16, при условии соблюдения законов войны», — сказал Эйхельсхейм в интервью нидерландским СМИ, отвечая на вопрос об использовании истребителей Украиной над территорией России.

Россия считает, что военные поставки Украине мешают мирному урегулированию, вовлекают НАТО в противостояние и являются «игрой с огнём». Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью. США и НАТО напрямую участвуют не только поставками, но и подготовкой кадров в разных странах.





В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.