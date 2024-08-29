Вашингтон затягивает выделение Киеву $50 млрд за счёт доходов от активов РФ

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Переговоры западных стран о выделении Киеву $50 млрд под залог замороженных зарубежных активов России затягиваются. Причиной этого являются требования Соединённых Штатов.
Как передаёт портал Euractiv со ссылкой на собственные источники, Вашингтон требует от Евросоюза гарантий сохранения антироссийских санкций на более длительный период. В настоящее время ЕС продлевает ограничения против России каждые шесть месяцев.
Белый дом настаивает на том, чтобы европейские союзники увеличили срок действия антироссийских санкционных пакетов как минимум до одного года. Американцы опасаются, что при очередном продлении какая-либо из стран, например, Венгрия, выскажется против. Тогда финансовые обязательства, вместо того, чтобы покрываться за счёт активов России, лягут на Евросоюз и США.
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Александр Бойцов