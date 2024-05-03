Маск предупредил о высоком риске обесценивания доллара

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что доллар ждёт обесценивание, если власти США не смогут решить проблему с госдолгом. Об этом он написал в соцсети Х.
«Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», – подчеркнул миллиардер.Эксперты и экономисты уже неоднократно выражали опасения в связи с ситуацией вокруг американского госдолга, размер которого в настоящее время составляет 34 триллиона долларов. Властей страны призывают замедлить темны заимствований, которые каждые 100 дней будут увеличиваться на триллион. Согласно экспертному мнению экономиста Леса Рубина, увеличение долга влечёт за собой рост инфляции и падение уровня жизни.
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Анастасия Чинкова