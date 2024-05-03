В МВФ допустили замену доллара единой валютой БРИКС

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В случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить альтернативу, в частности, новую валюту с обеспечением биржевыми товарами. Об этом исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин рассказал в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что страны-участницы БРИКС имеют возможности для создания учётной единицы, в основе которой будет корзина из валют пяти стран объединения. Речь идёт о российском рубле, китайском юане, индийской рупии, бразильском реале и южноафриканском ранде.
По словам Можина, создание настоящей валюты из этой учётной единицы в данный момент обсуждается.
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Анастасия Чинкова