В МВФ допустили замену доллара единой валютой БРИКС

Московская область вновь оказалась в группе регионов с очень высоким уровнем открытости информации по бюджету. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы со ссылкой на информацию Научно-исследовательского финансового института Минфина России. Он опубликовал итоги рейтинга субъектов страны по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год.