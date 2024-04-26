Трамп введет санкции против стран-членов БРИКС, уходящих от доллара

Фото: Сайт Кремля
Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций в отношении стран, отказывающихся использовать американский доллар в своей внешней торговле. Об этом пишет Bloomberg.
«Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах, в том числе меры экспортного контроля, обвинения в валютной манипуляции и тарифы», – указано в материале.Стоит отметить, что санкции планируют вводить против государств-членов БРИКС, активно увеличивающих использование национальных валют в своей торговле в рамках процесса дедолларизации.
До этого сообщалось, что секретная служба США начала планировать охрану Трампа в случае его ареста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Джонсон: США планировали атаковать КНР после нанесения поражения России
Пушилин уволил замруководителя своей администрации
Посол Гармонин назвал конференцию по Украине в Швейцарии шумной пиар-акцией
Алина Юрчак