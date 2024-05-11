McDonald's разрабатывает дешевые обеды из-за обнищания американцев

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Американская компания McDonald's начала разрабатывать дешевые комбо из-за снижения доходов потребителей, которые стали отказываться от употребления пищи в ресторанах быстрого питания, сообщает NBC News.
«McDonald's работает над специальным комбо-предложением за пять долларов», – передает канал.
Отмечается, что имеется ввиду обед, включающий бургер, четыре наггетса, картофель фри и напиток.
Ранее в ресторанах McDonald's по всему миру испытали системные сбои. Проблемы были в Японии, Гонконге и Австралии. В Мельбурне сотрудники могли расплачиваться только наличными и принимали заказы с помощью блокнота и ручки.
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Александр Климов