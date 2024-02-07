Такер Карлсон поел в российском «Вкусно и Точка»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Американский журналист Такер Карлсон посетил российское предприятие быстрого питания «Вкусно и Точка», об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Он сказал «спасибо» на русском, когда уходил с заказом», — рассказал собеседник агентства, добавив, что Карлсон купил себе бургеры.
При этом, по информации Telegram-канала Mash, американский журналист посетил «Вкусно и Точка», который расположен в районе станции метро Киевская. Помимо этого, стало известно, что Карлсон решил оценить разницу американского McDonald’s и российского аналога.
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