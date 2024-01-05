McDonald's: Война Израиля с ХАМАС повлияла на бизнес корпорации

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Гендиректор «Макдоналдса» Крис Кемпчински сообщил, что война Израиля с ХАМАС, а также связанная с ней дезинформация, оказали на бизнес корпорации в странах Ближнего Востока и ряде других регионов значительное влияние.
«Это обескураживающе и необоснованно», — отметил он в публикации на LinkedIn.
Кемпчински также отметил, что рестораны «Макдоналдс» в каждой стране управляются местными компаниями.
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