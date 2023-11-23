Бывшие рестораны McDonald's вновь открылись в Казахстане, но под другим названием

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В Казахстане бывшие рестораны сети ресторанов быстрого питания McDonald's открылись под новым брендом «I'M». Об этом сообщает «Интерфакс».
Генеральный директор управляющей компании ТОО «Food Solutions KZ» Асет Машанов на презентации заявил, что найденное название стало «результатом огромного труда», которое сопровождалось комплексной перестройкой всей организации.
«Несмотря на перемены внутри и вне компании, наши сотрудники, партнеры и поставщики остаются с нами», — заявил Машанов.
Американская сеть, проработавшая в Казахстане 6 лет, покинула страну в январе 2023 года. Такое решение в компании приняли, так как нельзя было найти в Казахстане замену мясу из РФ, которое из Соединенных Штатов запретили закупать казахстанскому франчайзи.
Ранее сообщалось, что бывшей владелице сети семейных кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой грозит до 5 лет колонии за неуплату налогов и махинациями с бизнесом, который она накануне продала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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