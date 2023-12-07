McDonald’s откроет новую сеть кафе под брендом CosMc's

Фото: istockphoto/TonyBaggett
До конца 2024 года в планах у McDonald’s открыть в Америке сеть из 10 ресторанов небольшого формата под брендом CosMc's.
В этих заведениях посетители смогут быстро перекусить или выпить кофе днём, сообщает CNBC.
В меню будут входить популярные макмаффины из McDonald’s и мороженое McFlurry с дроблеными M&M's, Churro Frappes и крендельки.
Уже на этой неделе откроют первую точка в Болингбруке, штат Иллинойс.
Название CosMc's -это отсылка к одному из узнаваемых персонажей McDonald's — Космаку (CosMc). Маскот был в рекламе McDonald's в конце 1980-х и начале 1990-х годов.
CosMc — это инопланетянин, желающий попробовать еду из McDonald's. McDonald’s планирует создать бренд, способный продавать кофе и другие напитки, популярные в дневном сегменте.
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В меню будут входить популярные макмаффины из McDonald’s и мороженое McFlurry с дроблеными M&M's, Churro Frappes и крендельки.
Название CosMc's -это отсылка к одному из узнаваемых персонажей McDonald's — Космаку (CosMc). Маскот был в рекламе McDonald's в конце 1980-х и начале 1990-х годов.
CosMc — это инопланетянин, желающий попробовать еду из McDonald's. McDonald’s планирует создать бренд, способный продавать кофе и другие напитки, популярные в дневном сегменте.
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Мария Фирсова