Мехтиев: при оформлении микрозайма под видом кредита стоит отказаться от заёма

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Россиян предупредили о случаях оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. Как это происходит, объяснил заместитель председателя экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
«Банки предлагают и оформляют только кредиты физическим лицам, займы оформляют только микрофинансовые организации. Можно отказаться от исполнения обязательств, период охлаждения продлили. В этот период охлаждения, даже если вы взяли кредит или заем, вы можете отказаться, вернув всю сумму», — пояснил Мехтиев в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом специалист посоветовал внимательно изучить договор, прежде чем подписать его, и обращать внимание на допуслуги.
В свою очередь экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас в интервью RT объяснил, что поведение банков в отношении клиентов, которые не приносят им доход по кредитным картам, обостряет вопрос баланса интересов в сфере финансовых услуг.
Напомним, ранее сообщалось, что некоторые банки стали сокращать лимиты по кредиткам клиентов, которые долгое время не попадают на проценты.
«Речь идёт о держателях, которые используют кредитки строго в пределах льготного периода, не переходя на платные режимы погашения. Эти клиенты не нарушают условий договора, но и не генерируют банковский доход в виде процентов», — отметил Паулаускас.
Он добавил, что банк не может прекратить действие кредитной карты или расторгнуть договор, если клиент выполняет свои обязательства.
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