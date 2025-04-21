Эксперт раскрыл самые популярные мошеннические схемы с недвижимостью

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В основе большинства мошеннических схем с недвижимостью лежит подмена документов. Об этом заявил зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев. По его словам, также распространены махинации с подменой квартиры и фабрикацией собственника.
«Цифровизация привела к росту махинаций с жильем. Подделать электронную подпись, подменить цифры в документе не составляет труда, а крайним остается человек, подписавший бумаги, потому что он не проверил их подлинность», — поделился эксперт в беседе с «Москвой 24».Тем временем проверка Центробанка выявила случаи оформления микрозаймов под видом кредитов в шести банках страны, включая два системно значимых. Как передает «Сiбдепо» со ссылкой на NEWS.ru, банки дистанционно предлагали получить деньги, не уточняя с кем будет заключен договор — с самим банком или с его дочерней фирмой микрозаймов.
«Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся до него недостаточно четко. В итоге граждане России могут не понять, какой именно продукт они оформили — заем или кредит, и на каких условиях он был получен», — говорится в материале.Читайте также:
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