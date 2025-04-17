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Жителям Подмосковья разъяснили нюансы покупки недвижимости с эскроу-счетами

Фото: istockphoto.com/FOTOFORCE

Фото: istockphoto.com/FOTOFORCE

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В долевом строительстве в России введена система эскроу-счетов, о том, в чём она заключается, а также какие у неё есть достоинства и недостатки, рассказали специалисты министерства жилищной политики Московской области.
«Система эскроу-счетов заключается в том, что деньги, который выплачивает участник долевого строительства, заключая договор, не передаются сразу застройщику, а поступают на специальный счёт в банке и хранятся там, пока объект не будет сдан», — говорится в сообщении.
Плюсами этой системы является безопасность сделки: риск недостроя существенно снижается, прозрачность: исключается привлечение средств дольщиков на другие проекты, а главное, покупатель защищён от потери денег: если проект не реализуется, внесённая сумма возвращается плательщику.

При этом у системы есть и минусы: так как застройщик не может использовать деньги дольщиков, а берёт кредит, это повышает себестоимость проекта. Застройщик также не может предложить скидки дольщикам, заключающим контракт «на стадии котлована». Кроме того, дольщик не поучает проценты по сумме на эскроу-счёте, а возврат средств ограничен 10 миллионами рублей.

Таким образом, система эскроу является компромиссом между безопасностью сделки и ценой.

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#строительство
#недвижимость
#долевое строительство
#минжилполитики мо
В Наро-Фоминске ветеран Афганской войны провёл урок мужества
17 апреля 2025, 15:11

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Урок мужества состоялся у мемориала «Чёрный тюльпан» в Наро-Фоминске, посвящённого памяти жителей округа, погибших в различных военных конфликтах, занятие провёл председатель муниципального Совета ветеранов, участник войны в Афганистане Сергей Тестов, сообщает 360.ru.
Сергей Тестов поделился воспоминаниями о своём боевом опыте, а также рассказал об обороне Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков, которая продолжалась 66 дней.

«К сожалению, ветераны Великой Отечественной войны уходят, в Наро-Фоминске осталось 732 ветерана, а непосредственных участников боевых действий — 12. Три из них перевалили столетний рубеж», — сказал Сергей Тестов.
По завершении мероприятия его участники возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших минутой молчания.

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106-летний ветеран из Королева поделился воспоминаниями о военной службе
17 апреля 2025, 14:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королев

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич Багаев из Королёва отметил 106-летие. Его воспоминания, которыми он поделился, охватывают ключевые события XX века — от начала войны до запуска первого человека в космос.
На момент начала войны Багаеву было 23 года. Он служил рядовым красноармейцем НКВД и с первых дней участвовал в боевых действиях. Был ранен в боях под Москвой, после лечения вернулся на фронт.

Второе ранение едва не оказалось смертельным, но благодаря донорской крови, которую ему передала девочка-волонтёр, он выжил. Несмотря на предложение остаться преподавать в училище, настоял на возвращении на передовую. Прошёл путь от рядового до командира отряда, участвовал во взятии Кёнигсберга, награждён боевыми медалями.

После окончания войны продолжил службу на Байконуре. Участвовал в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли. Стал свидетелем полёта Юрия Гагарина и его слов «Поехали!».

Николай Багаев остаётся живым свидетелем событий XX века. В 106 лет он сохраняет ясность ума и с уважением относится к пройденному жизненному пути.

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Ветеран-подводник из Егорьевска рассказал о службе и помощи бойцам СВО
17 апреля 2025, 14:54

Георгий Кислов (фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО)

83-летний житель Егорьевска, ветеран ВМФ Георгий Кислов более 20 лет прослужил на атомных подводных лодках. А сейчас продолжает приносить пользу обществу, помогая бойцам специальной военной операции, сообщает 360.ru.
Георгий Кислов родился в 1942 году в семье военных. В 1961 году его призвали в армию, где он получил специальность машиниста атомной подводной лодки. После демобилизации Георгий Кислов поступил в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, а затем 23 года отслужил на атомных подводных лодках.

После окончания военной карьеры Георгий Кислов вернулся в Егорьевск. Сейчас ветеран активно участвует в волонтёрской деятельности: плетёт маскировочные сети для участников СВО.

«Мы начали плести сети в июне 2023 года. (…) Всё сами делали: и каркасы, и всё», — рассказал ветеран.
Кроме того, Георгий Кислов принимает участие в организации патриотического фестиваля, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, готовит проект реконструкции воинского мемориала в Егорьевске и рассказывает школьникам о подвигах российских военных.

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#патриотизм
#великая отечественная война
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Медсестра из Жуковского Мария Сердюк рассказала о фронтовом пути
17 апреля 2025, 14:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

102-летняя жительница городского округа Жуковский Мария Сердюк — хранительница памяти о войне. Рассказы ветерана Великой Отечественной и почётного гражданина города напоминают, какой ценой досталась Великая Победа.
22 июня 1941 года 18-летняя девушка собиралась на свидание в Подольск. Однако её планы перечеркнуло сообщение по радио о начале войны. Через несколько дней Мария Анисимовна записалась в медсёстры Красного Креста, прошла курсы и была призвана в армию.

На фронте девушка спасала раненых с поля боя, не раз рисковала жизнью. Хрупкой и маленькой медсестре приходилось таскать на себе бойцов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Фронтовой путь Марии Сердюк пролегал через Воронеж, Украину, Польшу и завершился в Германии. День Победы она встретила на границе Чехословакии, а после взятия Берлина расписалась на стенах рейхстага.

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#великая отечественная война
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#жуковский
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#московская область
#история
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В турнире по смешанному волейболу в Павловском Посаде приняли участие 10 команд
17 апреля 2025, 13:57

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Десять команд приняли участие в школьных соревнованиях по смешанному волейболу среди ребят 2010-2011 годов рождения в Павловском Посаде, финал турнира состоялся 16 апреля в спортзале лицея №2, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«За победу боролись десять команд. Каждая команда состояла из трёх юношей и трёх девушек. В финал вышли четыре сильнейшие команды: «Гимназия», «Лицей №2», «Рахмановская школа» и «Лицей Электрогорск», — говорится в сообщении.
В итоге победу на соревнованиях одержала команда «Гимназия». На вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда Рахмановской школы, а третье место заняла команда электрогорского лицея.

Все финалисты получили призы и памятные подарки.

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