Жителям Подмосковья разъяснили нюансы покупки недвижимости с эскроу-счетами

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В долевом строительстве в России введена система эскроу-счетов, о том, в чём она заключается, а также какие у неё есть достоинства и недостатки, рассказали специалисты министерства жилищной политики Московской области.
«Система эскроу-счетов заключается в том, что деньги, который выплачивает участник долевого строительства, заключая договор, не передаются сразу застройщику, а поступают на специальный счёт в банке и хранятся там, пока объект не будет сдан», — говорится в сообщении.Плюсами этой системы является безопасность сделки: риск недостроя существенно снижается, прозрачность: исключается привлечение средств дольщиков на другие проекты, а главное, покупатель защищён от потери денег: если проект не реализуется, внесённая сумма возвращается плательщику.
При этом у системы есть и минусы: так как застройщик не может использовать деньги дольщиков, а берёт кредит, это повышает себестоимость проекта. Застройщик также не может предложить скидки дольщикам, заключающим контракт «на стадии котлована». Кроме того, дольщик не поучает проценты по сумме на эскроу-счёте, а возврат средств ограничен 10 миллионами рублей.
Таким образом, система эскроу является компромиссом между безопасностью сделки и ценой.
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Лев Каштанов