Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,9 млрд

Международная выставка пластмасс и каучуков RUPLASTICA 2024 проводится в Москве, участие в ней принимают четыре компании из Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Участниками RUPLASTICA 2024 стали производитель полиэтиленовых бахил «ТПК «ПроМед», производитель мебели «Теорема лестниц», производитель гранул для выпуска изделий из пластика «Никатор» и производитель пластиковых изделий «ТОП ЛАЙН», — говорится в сообщении.

Все четыре компании расположены на территории городского округа Серпухов, стать участниками промышленной выставки им помог региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

Выставка проводится в «Экспоцентре» с 23 по 26 января, в ней принимают участие компании из 22 стран.

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