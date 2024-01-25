Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,9 млрд

Фото: iStock/Lazy_Bear
«По состоянию на конец дня 19 января 2024 года международные резервы составили $586,7 млрд, сократившись за неделю на $5,9 млрд, или на 1%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», — проинформировали в Банке России.
Уточняется, что на момент 12 января текущего года объём резервов Российской Федерации составлял $592,6 млрд.
Читайте также:
Новак ожидает роста экспорта СПГ из России в 2024 году на 14%
Экономист Ракша считает прогнозы об инфляции и курсе рубля несостоятельными
Финаналитик Рясков спрогнозировал укрепление доллара