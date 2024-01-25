Экономист Ракша считает прогнозы об инфляции и курсе рубля несостоятельными

Фото: istockphoto/Egor Maltsev
Экономист Денис Ракша считает, что прогнозы зачастую не сбываются, а иногда и вовсе бывают бредовыми.
«Как рост геополитической ситуации будет влиять на разные показатели в том числе и на инфляцию: растет напряжение на Ближнем Востоке. Из-за этого растут цены на нефть. Если там случится война, то нефть оттуда перестанет поступать или будет поступать с перебоями. Поэтому растут цены на нефть. Для нас это означает рост доходов в бюджет, а для США рост цен на бензин. Перевозка товаров пойдёт не через Суэцкий канал, а вокруг Африки. Увеличиваются сроки и цена на перевозки. И говорят: вот поэтому у нас вырастут цены на те товары, которые мы импортируем. Но потом оказывается, что рост незначителен. Поэтому прогнозы на рост инфляции, исходя их этих факторов, выглядят бредово»,-сказал экономист, автор тг-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша.
Экономист вспомнил прогнозы о дефиците бюджета, которые делали в прошлом году. Прогнозировали 2% ВВП и дефицит бюджета. Но они не воплотились.
«С курсом рубля происходит тоже самое. Все с умным видом говорят: вот курс рубля будет 150. Бред сивой кобылы! Сейчас Минфин и Центробанк вручную управляют курсом на внутреннем валютном рынке, и курс рубля никуда дёрнуться не может. Предположить, что курс установят 150, при всей моей бурной фантазии, я не могу»,-отметил экономист Денис Ракша.Также эксперт предположил, что инфляция 4% к концу года технически вполне осуществима. Хотя есть вероятность инфляции и в 5%.
Ранее сообщалось, что в январе 2024 года в РФ зафиксировали новый антирекорд с 1996 года — уровень кадрового голода на российских предприятиях вырос до 47%. Прошлый максимум зафиксировали летом прошлого года (на дефицит жаловались 42% руководителей). Такие данные следуют из опроса Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), пишет РБК,
Читайте также:
В РФ зафиксирован новый рекорд кадрового голода
Финаналитик Рясков спрогнозировал укрепление доллара
Минфин считает необходимым трансформировать льготную семейную ипотеку