Финаналитик Рясков спрогнозировал укрепление доллара

Фото: istockphoto.com/Pineapple Studio
Финансовый аналитик Николай Рясков заявил, что доллар может вырасти до 90 рублей из-за продажи валюты.
Он отметил, что нынешний курс доллара оста1ётся таковым благодаря вынужденной продажей валютной выручки экспортёрами, валюты из ФНБ и опасениями рынка.
Ранее директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что золото будет дорожать как в рублях, так и в долларах. По его словам, удешевление нефти отразится на курсе рубля, из-за этого начнут дорожать надёжные активы, в том числе и золото.
Читайте также:
Доллар будет слабеть, золото – расти: экономист Зубец раскрыл, куда вложить деньги
Конфискацию российских резервов Западом назвали элегантной мерой
Инвестор Сидоров усомнился в дальнейшем снижении цен на газ
«Мы считаем, что стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Рясков.
Читайте также:
Доллар будет слабеть, золото – расти: экономист Зубец раскрыл, куда вложить деньги
Конфискацию российских резервов Западом назвали элегантной мерой
Инвестор Сидоров усомнился в дальнейшем снижении цен на газ
Мелисса Тимофеева