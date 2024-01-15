Минэнерго опровергло дефицит топлива в РФ из-за аварии на Нижегородском НПЗ

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Министерство энергетики РФ и нефтяные компании разработали ряд мер, необходимых для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутрироссийского рынка. Это необходимо на период ремонта Нижегородского нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ).
По данным ведомства, объём производства топлива российскими компаниями достаточен для насыщения рынка бензином в требуемом количестве. Товарные запасы составляют около двух миллионов тонн, что более чем достаточно для удовлетворения спроса, который к тому же в зимнее время заметно снижается.
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Александр Бойцов