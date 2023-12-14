Минфин: Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона

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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что по итогам трёх кварталов 2023 года налоговые долги компаний перед бюджетом Российской Федерации снизились до уровня, аналогичного периоду начала СВО, и составили 2,1 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».
«Компании столкнулись с санкциями и ограничениями — это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов. Но, по последним данным, по итогам трех кварталов этого года величина задолженности перед бюджетом РФ снизилась и достигла уровня до начала СВО — 2,1 триллиона рублей», — цитирует издание слова министра.
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