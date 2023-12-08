Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год

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Министр финансов России Антон Силуанов выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав. Об этом Силуанов сообщил в ходе лекции на выставке-форуме «Россия».
Ранее Силуанов сообщил, что Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%. По словам министра финансов, для того, чтобы люди этого не почувствовали, повышаются все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции.
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